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Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde gündeme gelen fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, daha önce CHP için yaptığı "arınma" çağrısını hatırlatarak, bu çağrının yalnızca kendi partisiyle sınırlı olmadığını ifade etti.

"Partimiz bize kutsal bir emanettir" diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşların yıllarca biriktirdiği paraların hesabının sorulması gerektiğini savundu.

SPK'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulunun denetim sürecine ilişkin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirtti.

SPK'nın hangi riskleri ne zaman tespit ettiğini ve bunlara karşı hangi tedbirleri aldığını açıklaması gerektiğini ifade etti.

“GÖREVDEN AYRILMAK, HESAP VERMENİN YERİNE GEÇMEZ”

Kılıçdaroğlu, istifaların tek başına yeterli olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“İstifa bir açıklama değildir. Görevden ayrılmak, hesap vermenin yerine geçmez!”

Hiçbir makamın, soyadının veya siyasi yakınlığın kişilere dokunulmazlık sağlamaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kamu kaynakları konusunda hesap verebilirlik çağrısı yaptı.

“SORUMLULUĞU BULUNAN HERKES HESAP VERECEK”

Kılıçdaroğlu, kendi partileri için dile getirdikleri yaklaşımı iktidar için de savunacaklarını belirterek siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı.

Açıklamasını, Türkiye'nin ihtiyacının her krizde yalnızca birkaç ismin değişmesi olmadığını belirterek tamamlayan Kılıçdaroğlu, “Milletin emaneti, istifa dilekçeleriyle hesabı kapatılacak bir emanet değildir” ifadelerini kullandı.