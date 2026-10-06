Kaynak: Diğer

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Erdoğan'a anayasa çalışmalarında destek şartını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak kanununu çıkar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN'A ANAYASA ÇAĞRISI

Sayın Erdoğan, anayasal değişiklikten söz etti. 'Doğru dürüst bir anayasaya ihtiyacımız var' dedi. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Getir arkadaş önce siyasi ahlak kanununu yapalım." "Siyaset kirlendiyse, yolsuzluğu engelleyemezsiniz, siyasetin temiz olması lazım. Pak olması lazım siyasetin. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanununu getir kardeşim, oy birliğiyle çıkaralım." "Siyasi ahlak kanununu çıkaralım arkasından anayasa mı diyorsunuz, otururuz. Neden? Çünkü biz 6'lı masa döneminde bu anayasanın ülkeye hayır getirmediğini ve bu anayasanın değişmesi gerektiğini oturduk konuştuk. Kamuoyuyla paylaştık, hangi düzenlemeleri nasıl yapacağımızı." "Ama siyasi ahlak kanunu olmadıkça, siyaset kirlilikten arınmadıkça hangi kanunu getirirsen getir, gider siyasetçi bürokratla iş birliği yapar, devleti soymaya kalkmaya kalkar. Önce siyasi ahlak kanunu, bunun çıkması lazım."

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına yönelik konuşan Kılıçdaroğlu, "Yargılamanın kendine göre kurallarının olması lazım" dedi.

Belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Bunu şimdi söylemiyorum. İlk belediye başkanımız gözaltına alındığında da söyledim. 349 yılla yargılanan belediye başkanlarımız oldu, ama kimse sabahın köründe evini basayım, koluna kelepçeyi vurayım, götüreyim, yargılayayım demedi. Bir belediye başkanını tutuklamak, beldeye hizmet etmiş kişilerin hizmet almasını engellemek demektir. Yargılamanın kendine göre kurallarının olması lazım

'FON KRİZİ' AÇIKLAMASI

"AK Parti içindeki hesaplaşmalara bakmak lazım. AK Parti içinde Erdoğan sonrası hesaplaşma var. Acaba bütün bunlar bunun için mi oluyor?

AK Parti'nin kendi içinde ciddi bir hesaplaşma ve çatışma var. AK Parti içindeki hesaplaşmaların ortaya çıkması lazım.

AK Parti içindeki hesaplaşma... Siz kendi içinde hesaplaşabilirsiniz ama bunu vatandaşı soyarak yapamazsınız. Evet bu bir devlet krizidir.

Kör kuruşun hesabını soracağız. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz.

Fatma Betül Sayan Kayan... Dört ismi var. Gerçekten tebrik ederim dört dörtlük bir soygun yapmış."

'ARINMA' MESAJI

“Arınacağız, arınacağız. Her yerde arınacağız.

Kör kuruşun hesabını soracağız.”