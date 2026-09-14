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Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada eğitimin yalnızca müfredat, sınav sonucu ve diploma sayısından ibaret olmadığını vurguladı. “Eğitim; bir milletin, bir ulusun kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır” diyen Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla partisinin basın toplantısı salonunda açıklamalarda bulundu. Eğitimin yalnızca müfredat, sınav sonuçları veya diploma sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

'MİLLİ EĞİTİM DEVLET AKLI İŞİDİR'

Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Evladınıza baktığınızda o ülkenin yarınını görürsünüz. Evladın okuluna baktığınızda da o ülkenin kendisine nasıl baktığını görürsünüz” dedi. Eğitimin bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna indirgenemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Milli eğitim, partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki ‘Milli’ sözcüğünün amacı da budur” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

'YALNIZCA BİLGİ AKTARMAK DEĞİLDİR'

Aydınlanmış, üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir toplum inşa edilsin diye tasarlanmıştı. Okul, çocuğa hece öğreten bir durak değildir. Okul, bir ulusun kendisini yetiştirdiği, yenilediği, geliştirdiği bir yerdir." Bugün geldiğimiz noktada o iradenin çok gerisinde kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Bunu bir serzeniş olsun diye değil, bunun için söylemiyorum; bir uyarıyı yapma görevi nedeniyle bunu söylüyorum. Eğitim, çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değildir

EĞİTİMDE ADALET, BİLİM VE EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Okul; adaleti, dürüstlüğü, emeğe saygıyı, özgür düşünceyi ve ortak yaşam sorumluluğunu da kazandırmaktır. Okulun temel görevi budur. Bu bağlamda değerler eğitimi; çocuğa tek bir hayat tarzını dayatmak değildir. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık anlayışını, bilimi, demokrasiyi ve ulusumuzun ahlaki birikimini de aktarmak, öğretmek zorundadır"

'DİPLOMALI İŞSSİZLERİMİZ İŞ ARIYORSA BURADA SORUN VARDIR'

"Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir" Bir diğer meselenin eğitimden çalışma hayatına geçiş olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yandan sanayimiz nitelikli eleman ararken diğer yandan diplomalı işsizlerimiz iş arıyorsa burada açık bir planlama sorunu vardır. Oysa çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli; mesleki eğitim, yükseköğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir" dedi.