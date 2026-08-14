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Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Konya Ereğli Cezaevi'nde bir araya geldi.

Siyasi gündemde dikkat çeken ziyaret, Beşikcioğlu'nun tutukluluk süreci devam ederken gerçekleşti.

KONYA EREĞLİ CEZAEVİ'NDE GÖRÜŞME

Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Ereğli Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyarette Erdal Beşikcioğlu ile görüştü. Beşikcioğlu'nun tutuklu bulunması ve görevinden uzaklaştırılmış olması nedeniyle yapılan ziyaret, kamuoyunda da yakından takip edildi.

GÜNDEM YARATAN ZİYARET

CHP cephesinden gelen ziyaret, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun cezaevindeki süreciyle ilgili dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıktı. Ziyaretin ardından gözler yapılacak olası açıklamalara çevrildi.