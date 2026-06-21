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Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu mesajında, başta şehitlerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Paylaşımında emek vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, hayatını helal lokma kazanmak için geçiren ve alın teriyle ülkeye değerli evlatlar yetiştiren babalara dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Başta şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, ömrünü helal lokma peşinde geçiren, evine götürdüğü temiz alın teriyle bu ülkeye değerli evlatlar yetiştiren tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Mesaj, Babalar Günü dolayısıyla yapılan kutlamalar arasında yer aldı.