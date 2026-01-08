Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin oyu ile meclise giren ve daha sonra AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'a tepkiler dinmiyor.

Çakır'a gösterilen tepkilerin yanında, kendisini milletvekili listelerine alan dönemin CHP yetkilileri de eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamadı.

CHP Grup başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu eleştirilere partisinin Beykoz mitingi sırasında cevap verdi.

Başarır, kendisinin ve bir grup milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na Çakır'ın adaylığına karşı çıktıklarını dile getirdi. Başarır, "Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, Veli Ağbaba hepimiz karşı çıktık. Yalvardık ‘Bu adamı aday gösterme’ diye. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbirimizi dinlemedi. Bİzzat odasına gittik, dakikalarda PM'de tartışıldı ama ikna edemedik” ifadelerini kullandı.