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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’deki ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, yurttaşların sırtına ağır bir yük olarak binerken, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Hürü Tilki’nin, geçimini sağlamak için semt pazarında çalışması yürekleri sızlattı.

'KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ'

Yalnızca 65 yaş aylığıyla geçinmeye çalışan, eski sobası ve evindeki temel ihtiyaçlarla ilgili sıkıntılar yaşayan Hürü teyze ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardım için talimat verdiği öne sürüldü.

"HÜRÜ TEYZEYİ GÖTÜRDÜLER TELEFONUNU KAPATTILAR" İDDİASI

YENİ Partili yöneticilerin ise CHP’nin yardım için ulaşmaya çalıştığı Hürü Teyze’yi götürdükleri bir yerde yaklaşık 5 saat boyunca tuttukları ve telefonunu kapatarak kendisine ulaşılmasını engellediği iddia edildi.

87 yaşında semt pazarında çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Hürü Tilki, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar tarafından geçtiğimiz günlerde ziyaret edilmişti.

YENİ Partili Kaya, yaşlı kadının yaşam koşullarına tepki göstermiş, Belediye Başkanı Olcar ise Hürü teyzenin ihtiyaçlarının karşılanacağını söylemişti.

Yaşlı kadının her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Olcar, Tilki'ye "Ekiplerimiz burada, Asu Vekilimiz de geldi. Eksiğin gediğin ne varsa yardımcı olacağım. İl başkanımız, ilçe başkanımız burada. Eksik gedik ne varsa yardımcı olacağız. Soba eksiğin varsa yeni soba alırız. Sen burada mutluysan hiç önemli değil biz buraları tertemiz yaptırırız" ifadelerini kullanmıştı.