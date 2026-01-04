CHP’nin eski genel başkanlarından Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvamış.

Duyumlar o yönde.

*

İyi de Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olma hakkı olmakla birlikte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı varken, ileri sürülen ‘Aday olma ihtimalinin’ çok da şık olabileceğini söyleyemiyorum.

*

Neden söyleyemiyorum?

Çünkü 13 yıla yakın CHP genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu, -üstelik de İmamoğlu, 15,5 milyon oyla CHP’nin adayı olmuşken- kendisinin aday olması, doğrudan partisine kendi eliyle yapılmış bir kötülük olmaz mı?

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimlerden oy alacağı belli.

Aldığı oyların da CHP’nin adayına gitme ihtimali yüksek olan oylar olacağından, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kaybetmesine neden olabilir.

Olur mu, olur?

*

Siyaset bu!

Bir oy ile seçim kazanılırken, kaybedilebiliyor da.

Dolayısıyla çok tecrübeli ve parti hassasiyeti yüksek olan bir genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu, kendi partisinin adayı karşısında -ve üstelik de kazanma şansı sıfır iken- aday olmasının doğru tercih olacağını sanmıyorum.

Böyle bir olumsuzluğu partisine yaşatacağını da düşünemiyorum.

*

Aday olursa ne olur?

Dedim ya, kazanma şansı sıfırken Erdoğan karşısında bir kere daha kaybetmiş olur.

*

Hem diğer taraftan da Cumhurbaşkanı seçim kampanyasının kaç milyon liraları bulabileceğini de hesap etmiştir elbet.

Bu para kendisinde var mıdır bilmem?

Toplayabilir mi?

Onu da sanmam!

*

Pekâlâ, finanse edenler çıkar mı?

Şöyle çıkabilir?

İktidar, sırf CHP’nin adayının kaybetmesi için kendi yandaşlarına Kemal Kılıçdaroğlu’nu finans yönünden desteklemelerini söyleyebilir. Çünkü AKP’nin seçimi kazanmak için her yolu deneyebileceğinden hiç kuşkum yok.

*

AKP destekler de Kılıçdaroğlu böyle bir desteği kabul eder mi?

Hiç sanmam!

*

Doğrusu, ben Kılıçdaroğlu’nun ne partisine ne partisinin adayına muhalefet edeceğini düşünmek bile istemiyorum.

Çünkü CHP’nin bir adayı varken, nedeni ne olursa olsun ortaya çıkmamalı.

*

Ayrıca ASAL araştırma şirketi 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında bin 895 kişinin katılımıyla bir anket yapmış. Ve o ankette Erdoğan 24 puanla en yakın rakibine on puan fark atarak, birinci sırayı alırken, Ankara Büyükşehir Bld. Bşk. Mansur Yavaş14 puan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu 12 puanla 2. ve 3. sırayı paylaşmışlar.

Kılıçdaroğlu ise sıralamada yok bile.

*

2025 sonunda ASAL’ın yaptığı anket sonuçlarına göre Erdoğan açık ara önde görünüyormuş.

Bu durum Erdoğan için oldukça umut var eden bir sonuç olsa gerek.

Sanırım bu kadar fark olmasa da yakın zamanda yapılan anketlerden birinde daha birkaç puan İmamoğlu’nun önünde gözüküyordu.

Hal böyle olunca da “Sayın Erdoğan 2026’da bir erken genel seçim yapar mı, yapar!” diye aklıma gelmiyor da değil hani!

*

Ancak Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde havanda su dövmesini istemem.

O, ülkemin yetiştirdiği önemli ve dürüst siyasilerinden biri.

O nedenle de partisine zarar verebileceğini düşünemiyorum!