Aşağıdan yukarıdan…

Sağdan soldan ne taraftan bakılırsa bakılsın, bugün CHP’nin yaşadıkları…

İktidarın ekonomik, sosyal, beşerî ilişkilerdeki başarısızlığı…

Güvensizlik performansı…

Öngörülerinin isabetsizliği, yarın CHP’yi iktidara taşıyacakmış gibi görünüyor.

*

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in, heyecanı ve performansının her türlü olumsuzluğa direnebilir oluşu…

Samimiyeti…

Mücadeleci azmi…

Güven veren tavrı, CHP’yi iktidara aday hale getirdi.

*

Ben demiyorum ki “Özgür Özel her şeyi biliyor! Her şeyi doğru yapıyor! Parti içinde her şey onun iki dudağı arasından çıkan sözlerle hayat buluyor!”

*

Hayır, ben öyle bir şey demiyorum, denilmesini de doğru bulmuyorum.

Onun da eksikleri…

Göremedikleri şeyler var elbette.

Ancak Özgür Özel, içinde bulunduğu bu karmaşık…

Keşmekeş ve bir dakika sonra ne olacağı, neyle karşılaşılacağı belli olmayan bu sistemin gizemi ve bilinmezliği içinde, partisiyle birlikte ülkenin yarınları adına yine de bir yol haritası çizerken, millet nezdinde karşılık bulduğunu söylemek istiyorum.

*

Elbette bütün bunları tarih yazacak.

Sayın Özel, iki kez yapılan Kurultay seçimlerinde parti yönetimini kazanırken, en çok da bugünlerde milletin kendilerine ihtiyacı olduğuna öncelikle kendilerini inandırarak, partiyi sokaklarda ve mahkemelerde dolaştırıp tartıştırmanın yerine, keşke ‘Kardeş kavgasına dönüştürülmeden’ halledilebilmiş ve birlikte yürüyüşlerini sürdürmüş olsalardı.

Ama olmadı, Kılıçdaroğlu aklındakini hayata geçirdi ve hanesine (-) puan yazdırdı.

*

Diğer taraftan iktidar, CHP’nin yeni yönetimine karşı bu kadar aleni bir şekilde ketum davranmayıp, tutuklu yargılama baskısı yapmamış olsaydı…

İddianamelerde yazılı olanlar iddia olmaktan çıkıp, kanıtlamış olsaydı…

Bir de çalışanların ve emeklinin hayat standardı bu kadar yerlerde süründürülmeseydi, millet, CHP’yi anketlerde en üst sıraya taşır mıydı?

*

İktidarın, CHP’li belediye başkanlarına karşı hukuksuz yaklaşımları…

Milletin yoksulluk ve açlık sınırında yaşıyor oluşu, bir anlamda AKP kendi ayağına kurşun sıkıyor oldukları anlamına da gelmiyor muydu?

CHP’ye yönelik bahanelerle dolu bu işleyiş, hukuki olmaktan çok, siyasi olduğunu bilmeyen yok.

Bu da millet nezdinde iktidara tepki olarak geri dönüyor elbette.

*

Belki de -Sayın Kılıçdaroğlu’na inat- millet ve CHP’liler, Sayın Özel’e daha çok sahip çıkarak, onun ne yapıp yapamayacağını görmeleri için en azından bir beş yıl, Özgür Özel’e iktidar şansı verilecekmiş gibi görünüyor.

Ve yarının CHP iktidarı, iktidarını bir sonraki dönem AKP’ye teslim ederse, bu sefer de CHP’liler, kurşunu kendi ayaklarına sıkmış olurlar ki bunun bedeli de 89-94’den de çok daha ağır olur.

O nedenle Özgür Özel’in CHP’sinin böyle bir hata yapacağını hiç sanmıyorum.

*

Demem o ki; Kılıçdaroğlu ve şürekâsı partililerinin ve milletin güvenini çoktan kaybettiler.

Keşke Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmeyip, sessizliğini korumuş olsaydı.

Hani belki daha iyi olurdu, diye düşünüyorum.