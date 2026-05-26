Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e açıklamalarda bulundu. "Ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yoktur" diyerek partiden yeni tasfiye süreçlerinin başlayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, arınma vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara yakın gazeteci Fatih Atik'e verdiği demeç şöyle:

CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez'de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız

ÖZGÜR ÖZEL'E DOKUNULMAZ TEHDİDİ

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu cephesi, partide disiplin sürecini işletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda önce bir komisyon kurulacağı, hakkında iddia bulunan kişilerle ilgili rapor hazırlanacağı öne sürüldü.

Fatih Atik, tutuklu belediye başkanlarına ilişkin iddianamelerin de hukukçular tarafından inceleneceği belirtildi. Özgür Özel’in Grup Başkanı seçildiği toplantıda “Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler” dediği iddiası da hatırlatıldı.

Atik, Özgür Özel’in grup başkanlığı sıfatının da düşeceğini söylerken bir de milletvekilliği dokunulmazlığının da kalkabileceğini yazdı.

Atik şunları sarf etti: