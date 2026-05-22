Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP, mutlak butlan kararını yeniden Yargıtay'a götürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), genel başkan değişiminin yaşandığı 2023'teki kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Yargıtay'a bir kez daha başvurdu.

Başvuru bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı.

KILIÇDAROĞLU GERİ ÇEKMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararına itiraz eden CHP bu sabah da temyiz incelemesi için Yargıtay'a başvurmuştu.

Yargıtay'a yapılan başvuruda, "kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda mutlaka bozulması gerektiği" ifade edilmişti.

Ancak bu başvuru, mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla parti genel başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti.