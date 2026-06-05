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CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi sosyal medyaya da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki yönetimin duyurduğu yeni iletişim hesabı kısa süre içinde erişime kapatıldı.

Kılıçdaroğlu cephesi tarafından X platformunda açılan @CHPBilgi_ hesabının, partiye ilişkin açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı resmi iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.

X PLATFORMUNDAN ASKIYA ALMA KARARI

Ancak hesabın faaliyete geçmesinin ardından X platformu tarafından askıya alındığı görüldü. Hesabın neden askıya alındığına ilişkin platform tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.