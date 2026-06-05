CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi sosyal medyaya da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki yönetimin duyurduğu yeni iletişim hesabı kısa süre içinde erişime kapatıldı.
Kılıçdaroğlu cephesi tarafından X platformunda açılan @CHPBilgi_ hesabının, partiye ilişkin açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı resmi iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.
X PLATFORMUNDAN ASKIYA ALMA KARARI
Ancak hesabın faaliyete geçmesinin ardından X platformu tarafından askıya alındığı görüldü. Hesabın neden askıya alındığına ilişkin platform tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.