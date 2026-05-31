Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alması beklenen Kuşoğlu; parti içi ilişkiler, mali durum ve geleceğe yönelik adaylık planlamaları hakkında net mesajlar verdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI MANSUR YAVAŞ DA OLABİLİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir problem olmadığını belirten Kuşoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tabii ki en iddialı kişiyi aday göstereceğiz. Bu kişi, şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir. Siyaset böyledir; parti birleştiğinde ve ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun yaratacağını sanmıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soru üzerine ise Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "78 yaşındayım" diyerek görev bilincini vurguladığını hatırlatarak, “Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal Bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum" dedi.

"PARTİNİN KASASINI HENÜZ DEVRALMADIK"

Partinin mali işleyişine ve yönetimsel sürece değinen Kuşoğlu, resmi işlemlerin tamamlanması için bayram sonrasını işaret etti. Kasayı henüz teslim almadıklarını belirten Kuşoğlu, demelerin yapılabilmesi için noterden imza sirkülerinin alınması gerektiğini söyledi. Bunun için öncelikle MYK'nın belirlenmesi ve kadroların netleşmesi bekleniyor. Tüm bu idari işlemler Kurban Bayramı'nın ardından resmiyet kazanacak.

Kuşoğlu ayrıca, genel merkezdeki bayramlaşma programına hiçbir partiliyi resmi olarak davet edemediklerini, gelenlerin tamamen kendi imkânlarıyla katıldığını ekledi.

GRUP TOPLANTISI İÇİN MECLİS İÇTÜZÜĞÜ İŞARET EDİLDİ

Salı günü Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısında kimin konuşacağı krizine ilişkin de konuşan Kuşoğlu, bir ikilik yaşanmamasını umduğunu belirtti. Parti disiplinine vurgu yapan deneyimli siyasetçi, “Bir parti disiplininden bahsediyorsak sayın genel başkanın görüşü doğrultusunda, parti kurullarının oluşmasından sonra alınacak karar doğrultusunda konuşmanın yapılması lazım. Bu konuda Meclis İçtüzüğü devreye girecektir ve ikilik olmaması için konu çözülecektir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu

"AYRIŞMA İDEOLOJİK DEĞİL, KİŞİSEL"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı isimler için kullandığı "FETÖ ajanı" iddiaları sorulan Kuşoğlu, "Kimleri kastettiğini bilmiyorum" yanıtını verdi. CHP içerisindeki mevcut fikir ayrılıklarının derin bir düşünce ayrılığından kaynaklanmadığını savunan Kuşoğlu, "Bu sadece kişisel sebeplerle olan bir ayrışma ve bunu atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.