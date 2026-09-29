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Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında “FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü” iddiasıyla “zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek” suçundan yargılandığı davada dikkat çeken bir karar çıktı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sonraki celse Kılıçdaroğlu’nun duruşmada hazır edilmesine hükmetti. Mahkeme, duruşmaya katılmaması halinde hakkında zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkarılabileceğine karar verdi. Bir sonraki duruşma 19 Kasım tarihine ertelendi.

MAHKEME BAŞKANI: BİR SONRAKİ CELSE HAZIR EDİLMELİ

Duruşmaya Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Çelik, müvekkilinin siyasi programının yoğunluğu nedeniyle duruşmada hazır edilemediğini belirterek suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı, söz konusu ifadelerin siyasi açıdan yapılan eleştirel nitelendirmeler olduğunu belirterek, “Derhal beraat talep ediyoruz” dedi.

Çelik ayrıca, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyaların birleştiği bir dava bulunduğunu belirterek bu dosyanın da söz konusu davayla birleştirilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı ise dosyanın daha önce 5 kez ertelendiğini belirterek, Kılıçdaroğlu’nun da diğer vatandaşlar gibi duruşmaya gelmek zorunda olduğunu ifade etti. Mahkeme, birleştirme talebini reddetti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Beyanların ardından savcılık, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme de bir sonraki celsede Kılıçdaroğlu’nun huzurda hazır edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği belirtildi. Dava, 19 Kasım’a ertelendi.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMA YER ALIYOR?

İddianamede, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’nun şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun “PKK terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş’ı işlediği sabit suçlardan dolayı övdüğünün savunulduğu aktarıldı.

İddianamede ayrıca Kılıçdaroğlu’nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğünün ileri sürüldüğü belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu’nun “atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme” suçunu işlediğinin anlaşıldığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı ise duruşmadaki beyanında suçun unsurlarının oluşmadığını ve söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.