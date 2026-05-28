Kemal Kııçdaroğlu, CHP grup toplantısının yapılmayacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekillerine gönderilen mesajda CHP grup toplantısının yapılmayacağı açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li milletvekillerine grup toplantısının yapılmayacağı bilgisi iletildi. ANKA’nın aktardığı detaylara göre, CHP Grup Toplantısı tarihi henüz belirlenmedi, gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacak."

Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği mesaj şöyle:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçerli olmadığı iddiasıyla TBMM Başkanlığı'na başvurmuş ve Özel'in Grup Başkanı unvanını kullanamayacağını savunmuştu.