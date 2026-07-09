Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, geçtiğimiz gün İBB davasında tahliye edilmişti. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Adalet eninde sonunda tecelli edecek" dedi.

Sarı'nın paylaşımı şöyle:

Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz.

Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın ise istisna olması gerektiğini; herkes için adil yargılanma ve etkin savunma hakkının güvence altına alınmasının hukuk devletinin vazgeçilmez bir gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz'da gerçekleşen İBB davasının 64. celsesinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.