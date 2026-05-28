Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkez önünde düzenlenecek Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü toplayacağı duyurulan ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı ise ertelendi. Alınan bilgilere göre mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatın henüz ulaşamaması nedeniyle toplantının ertelenmesine karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sırasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.