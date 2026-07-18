Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde yüzen bir kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kısa sürede belirlenerek para cezasına çarptırıldı.

Olay, İçmeler Mahallesi'nde yaşandı. Denizde, yüzme şamandıralarının bulunduğu alanda yüzen mavi merlin (kılıç balığı) türündeki balığın bir kişi tarafından kuyruğundan çekilerek karaya çıkarıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerinde inceleme yapan ekipler, balığın şamandıra hattı içerisinden karaya çıkarıldığını tespit etti. Tanık ifadeleri ve olay anına ait görüntüleri değerlendiren ekipler, balığı karaya çıkaran şahsın kimliğini kısa sürede belirledi.

İfadesi alınan şahıs hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ kapsamında idari para cezası uygulandı.