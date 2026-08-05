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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev bölgesine geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Başkent Kiev başta olmak üzere farklı yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi.

BAŞKENTTE YARALI SAYISI ARTIYOR

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kliçko, başkentte 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 26’ya yükseldiğini açıkladı.

BALİSTİK FÜZE SALDIRISI VE KİMYASAL RİSK

Kiev’in yerel saatle 01.33’ten itibaren balistik füze saldırısı altında olduğunu belirten Kliçko, iki ayrı semtte depoların zarar gördüğünü ifade etti.

Golosiyvskiy semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

28 FÜZE VE 115 SİHA KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın saldırıda 24’ü balistik olmak üzere toplam 28 füze ve 115 silahlı insansız hava aracı kullandığını açıkladı.

İlk tespitlere göre hava savunma sistemleri 98 SİHA’yı imha ederken, hava sahasında halen bazı hedeflerin bulunduğu ve saldırının sürdüğü belirtildi.