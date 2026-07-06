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Kaynak: AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev, güne bomba sesleri ve sirenlerle uyandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı acil durum açıklamasına göre, gece yerel saatle 02.45 sularında şehri hedef alan ağır bir hava saldırısı dalgası başlatıldı.

APARTMANLAR VURULDU: ENKAZDAN 15 KİŞİ ÇIKARILDI

Saldırıların özellikle Podil ve Darnitskiy semtlerinde yoğunlaştığı ve sivil binaların ağır hasar aldığı bildirildi. Enkaz bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinin hızla başlatıldığını duyuran Kliçko, Podil semtinde hedef alınan bir apartmandan 15 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, Kiev'de şu ana kadar 7 kişi yaralandı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR: 3 ÖLÜ"

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko ise bilançonun daha ağır olduğunu gözler önüne serdi. Meydana gelen sivil kayıplara dikkat çeken Tkaçenko, "Rusya, acımasızca sivilleri hedef alan füze saldırılarını sürdürüyor" ifadelerini kullanarak, başkentte devam eden bombardımanlar sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

6 BÖLGEDE SİRENLER SUSMUYOR

Öte yandan tehlike sadece başkent ile sınırlı kalmadı. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Kiev'in yanı sıra ülkenin doğu ve kuzey hatlarında da tansiyonun yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada; Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik şiddetli hava saldırılarının kesintisiz olarak devam ettiği uyarısı yapıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ve sığınaklara inme çağrıları sürüyor.