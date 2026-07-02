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Kaynak: AA

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece yarısından itibaren başlayan hava saldırıları kent genelinde büyük paniğe yol açtı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik saldırılarının sürdüğünü açıkladı.

FÜZE VE SİHA’LARLA HEDEF ALINDI

Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’e yönelik saldırılarda füzeler ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını belirtti. Saldırılar sonucu kentin farklı noktalarında bulunan ev ve binalarda hasar meydana geldi.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, mevcut bilgilere göre saldırılarda:

3 kişinin hayatını kaybettiğini

25 kişinin yaralandığını

duyurdu.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yalnızca Kiev’in değil, ülkenin farklı bölgelerinin de füze ve SİHA saldırılarının hedefi olduğu ifade edildi.

Yetkililer, saldırıların devam ettiğini belirtirken, sivillere sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılar yapılıyor.