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Kaynak: AA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kente balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırının yerel saatle 01.33 sıralarında başladığını belirten Kliçko, kentin çeşitli noktalarında yangınların meydana geldiğini bildirdi.

İki farklı ilçede bulunan bazı depoların saldırıda zarar gördüğünü aktaran Kliçko, Golosiyvskiy bölgesindeki bir işletme binasının isabet almasının ardından amonyak sızıntısı yaşandığını ifade etti. Kliçko, acil müdahale ekiplerinin olay noktalarına yönlendirildiğini açıkladı.

Saldırıların sürdüğünü kaydeden Kliçko, kentte yaşayan vatandaşlardan güvenlik amacıyla sığınaklara geçmelerini istedi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ilk tespitlere göre saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında olabilecek kişilere ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.