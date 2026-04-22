Kıdem tazminatında rakamlar sil baştan: Temmuzda tavan değişiyor

TEMMUZDA TAVAN YÜKSELİYOR

Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplamasında taban yaklaşık 33 bin TL seviyesinde uygulanırken, tavan tutar 64 bin 948 TL olarak belirlenmiş durumda.

Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte bu sınırın yükselmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre artış oranının yaklaşık yüzde 12,86 olması öngörülüyor.

Bu durumda kıdem tazminatı tavanının 73 bin 301 TL’ye çıkması, damga vergisi sonrası ödenebilecek azami tutarın ise yaklaşık 72 bin 744 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yeni tavan:

Özel sektör çalışanları için 1 Temmuz 2026

Kamu işçileri için 15 Temmuz 2026

itibarıyla geçerli olacak.