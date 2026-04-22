Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatında temmuz ayında dikkat çeken bir artış bekleniyor. Yapılacak güncellemeyle birlikte tavan tutarın 73 bin TL’yi aşması öngörülürken, alınacak toplam tutar çalışanların maaşı ve ek haklarına göre değişecek
Kıdem tazminatında rakamlar sil baştan: Temmuzda tavan değişiyor
Temmuzda kıdem tazminatı tavanı 73 bin TL’yi aşmaya hazırlanıyor. Ek ödemeler ve çalışma süresi, alınacak tutarı doğrudan etkilerken milyonlarca çalışan için yeni dönem başlıyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Peki kıdem tazminatında kim daha fazla alacak? Hangi ödemeler hesaplamaya dahil ediliyor? İşte merak edilen detaylar
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı; işten çıkarılma, emeklilik ya da haklı nedenle işten ayrılma durumlarında çalışanlara ödeniyor. Bu haktan yararlanabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.
HANGİ ÖDEMELER TAZMİNATA DAHİL EDİLİYOR?
Kıdem tazminatı hesabında çalışanlara düzenli olarak sağlanan birçok yan hak dikkate alınıyor. Bunlar arasında:
Yemek ve yol yardımı
Kira, yakacak ve giyim desteği
Sağlık ve eğitim yardımları
Aile yardımları
Düzenli prim ödemeleri
Özel sağlık ve hayat sigortası katkıları yer alıyor.
Buna karşılık; düzensiz primler, bayram harçlıkları, teşvik ödemeleri ve tek seferlik yardımlar hesaplamaya dahil edilmiyor.
EK ÖDEMELER TAZMİNATI NASIL ARTTIRIYOR?
Ek ödemeler, kıdem tazminatında önemli bir fark yaratıyor. Son bir yıl içinde yapılan düzenli ödemelerin toplamı 365’e bölünerek günlük ortalama bulunuyor. Bu tutar 30 ile çarpılarak aylık brüt ücrete ekleniyor.
Yargı kararlarına göre ise maaşta artış yapılmışsa, hesaplamada son alınan ücret esas alınıyor.
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ HESABA KATILIYOR
Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece tam yıllar değil, yılı aşan süreler de dikkate alınıyor. Fazla süreler oransal olarak hesaplanarak toplam ödemeye ekleniyor.
TEMMUZDA TAVAN YÜKSELİYOR
Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplamasında taban yaklaşık 33 bin TL seviyesinde uygulanırken, tavan tutar 64 bin 948 TL olarak belirlenmiş durumda.
Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte bu sınırın yükselmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre artış oranının yaklaşık yüzde 12,86 olması öngörülüyor.
Bu durumda kıdem tazminatı tavanının 73 bin 301 TL’ye çıkması, damga vergisi sonrası ödenebilecek azami tutarın ise yaklaşık 72 bin 744 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Yeni tavan:
Özel sektör çalışanları için 1 Temmuz 2026
Kamu işçileri için 15 Temmuz 2026
itibarıyla geçerli olacak.
KİMLER DAHA FAZLA ALACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle:
Brüt maaşı yüksek olanlar
Düzenli ek ödemeler alan çalışanlar
Uzun süre aynı iş yerinde çalışanlar
daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek.