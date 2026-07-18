Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinde 5 yıllık zamanaşımı süresine dikkat

Kurt, hak kayıplarının yaşanmaması için sadece sürenin değil, bu sürenin başlama tarihinin de doğru bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Hem kıdem tazminatı hem de yıllık izin ücreti alacaklarında 5 yıllık yasal süreç, işçinin iş yerinden ayrıldığı yani iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.