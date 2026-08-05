Kıbrıs’ın sessiz tanığı için zamanı durduran restorasyon: 36 yıllık sır sandıktan çıktı

Prof. Dr. Doğan, bayrakta yıpranma payı çok fazla olduğu için restorasyon çalışmalarının ne zaman biteceğini bilemediklerini söyledi. Uzmanların titizlikle çalışacağını vurgulayan Doğan, “Yani bu tip çalışmalarda önce bir ön çalışmanın yapılması gerekiyor. Uzmanlarımız bakacaklar, değerlendirecekler. Gördüğümüz kadarıyla yıpranma çok fazla. Çok kısa bir süre içerisinde bitirilebileceğini düşünmüyoruz, öyle söyleyeyim. Çünkü uzmanların hepsi çok titiz çalışacaklar, titizleniyorlar da. Şu an için ne zaman biteceğine dair öngörü çok zor. Yani bir ön çalışmanın yapılması lazım.