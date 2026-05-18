İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. Operasyonda aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis ve sanal kumar trafiğini yöneten uluslararası dijital finans ağı çökertildi. Malta–Bulgaristan– KKTC–Dubai hattındaki sistemin kalbine girildi. Bulgaristan'daki server omurgasından ele geçirilen dev arşivden, Türkiye'deki 13 milyon 800 bin yasadışı bahis oyuncusunun tüm kimlik ve banka bilgileri ifşa oldu. Yasadışı bahis oynayanlara 400 bin TL'ye varan dev cezalar beklenirken, dev sistemi yöneten kara para baronu da deşifre oldu.
Kıbrıs'ın 'ödüllü girişimcisi' küresel bahis baronu çıktı
Kıbrıs'ın 'Ödüllü Girişimcisi' olarak gösterilen Burak Başel'in aylık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ve sanal kumar trafiğini yöneten isim olduğu ortaya çıktı. Burak Başel, 13 milyon vatandaşın verilerini illegal kumar baronlarına pazarlayan suç ağının bir numaralı sanığı olarak aranıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kıbrıs'ın "Ödüllü Girişimcisi" ve "FinTech Öncüsü" olarak gösterilen, Silikon Vadisi ve Dubai övgüleriyle vitrinlenen Burak Başel'in maskesi düştü. Başel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın patlattığı asrın yasadışı bahis operasyonunun tam merkezindeki beyin çıktı. Aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis ağının "Kripto Beyni" olan Burak Başel, bir yanda İngiltere, Malta, BAE ve KKTC ekseninde multi- milyarder bir "teknoloji yatırımcısı" imajı çiziyor; diğer yanda ise dünya genelindeki Türk orijinli yasadışı bahis sitelerinin yüzde 80'ini besleyen devasa bir orandata (alt yapı) ağının ve kara para çarkını yönetiyor.
Siber birimlerinin 80 terabaytlık dijital arşivini ele geçirmesinin ardından tüm dünyada aranmaya başlanan Burak Başel'in bu küresel suç imparatorluğunu nasıl kurduğu da merak konusu oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan, İngiliz ve KKTC vatandaşlığı bulunan Burak Başel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkardığı yakalama kararıyla şu an Türkiye'nin en çok aradığı siber firarilerden biri konumunda.
Bulgaristan'daki Telepoint veri merkezinden sökülen ve jandarma tarafından çözülen 80 terabaytlık kara kutu, Başel'in yürüttüğü aylık 3 milyar dolarlık kripto para, offshore ve muvazaalı e-ticaret aklama çarkını tamamen açığa çıkardı.
İLLEGAL SİSTEMİN BAŞINDA
Burak Başel adı, dünya çapındaki vergi kaçakçılığı ve offshore ağlarını deşifre eden ünlü Paradise Papers (Cennet Belgeleri) sızıntılarında da "Pronet Payment Systems" şirketiyle yer almıştı. Başel; Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünya üzerindeki binlerce canlı müsabakanın bahis verilerini ve canlı bahis akış platformunu tek elden yönetti.
Türkiye'de çöken 49 dev bahis sitesi de dahil olmak üzere, illegal sistemlerin neredeyse tamamı onun sağladığı teknik omurgayla nefes alıyordu. Başel'in yolu, 2022'de uğradığı suikast sonucu öldürülen kumar baronu Halil Falyalı ve onun Malta'daki uzantılarıyla da kesişti.
Her ne kadar avukatları aracılığıyla "Falyalı ile sadece ticari bir yazılım satışı ilişkisi olduğunu" iddia etse de Türk savcılığı ve siber ekipleri, Başel'in Malta'daki Paymix hattı üzerinden yürüttüğü finans ağının doğrudan bu büyük illegal ekosistemin merkez üssü olduğunu saptadı.
'GİRİŞİMCİLİK' VİTRİNİ
Başel, kurduğu yasadışı yapıyı gizlemek için muazzam bir küresel PR (halkla ilişkiler) çalışması yürüttü. Şirketler grubu olan Basel Holding üzerinden meşruiyet devşirdi. 2017 ve 2018 yıllarında ABD'nin dünyaca ünlü ekonomi dergileri Entrepreneur ve Inc. gibi yayın organlarına "FinTech Öncüsü" ve "Silikon Vadisi'ne yatırım yapan Kıbrıslı Türk" başlıklarıyla konuk oldu.
2018'de KKTC'de "Yılın Girişimcisi" seçildi. Dubai hükümeti için devlet dairelerine gitmeden ehliyet, ruhsat ve tapu işlemlerini halleden "Smart Teller" adlı self-servis kiosklardan oluşan akıllı hükümet projesini yürüttü.