Kıbrıs'ın 'ödüllü girişimcisi' küresel bahis baronu çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre, Kıbrıs'ın "Ödüllü Girişimcisi" ve "FinTech Öncüsü" olarak gösterilen, Silikon Vadisi ve Dubai övgüleriyle vitrinlenen Burak Başel'in maskesi düştü. Başel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın patlattığı asrın yasadışı bahis operasyonunun tam merkezindeki beyin çıktı. Aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis ağının "Kripto Beyni" olan Burak Başel, bir yanda İngiltere, Malta, BAE ve KKTC ekseninde multi- milyarder bir "teknoloji yatırımcısı" imajı çiziyor; diğer yanda ise dünya genelindeki Türk orijinli yasadışı bahis sitelerinin yüzde 80'ini besleyen devasa bir orandata (alt yapı) ağının ve kara para çarkını yönetiyor.



