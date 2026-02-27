Lacivert İstanbul Film Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yapımı üstlenilen ve merakla beklenen Kıbrıs Türküsü filminin 26 Şubat 2026 akşamı düzenlenen gala gecesinde, Türk sinema tarihinde eşine az rastlanır bir başrol krizi yaşandı.

Kıbrıs Türküsü filminin ilk gösterimi öncesi düzenlenen gala töreninde, oyuncu kadrosundaki eksiklikler tüm dikkatleri üzerine çekti. Aydın Özer Feyzioğlu imzalı yapımın başrolleri Emre Bey, Almila Ada, Cemal Hünal, Murat Serezli ve Engin Hepileri'nin galada görünmemesi, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Kıbrıs Türküsü filminin merakla beklenen galası Kanyon'da gerçekleştirilirken, başrol oyuncularının yokluğu geceye damga vurdu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Emre Bey, Almila Ada ve Cemal Hünal gibi başrollerin katılmadığı galada; Didem İnselel, Orkuncan İzan, Tugay Mercan, Barış Kıralioğlu ve Cahit Gök gibi isimler yapımı yalnız bırakmadı.

KIBRIS TÜRKÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kıbrıs Türküsü, 1957–1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş sürecini merkeze alan çarpıcı bir dönem filmi. Artan baskılar ve saldırılar karşısında, mesleğini bırakarak halkının direnişine katılmaya karar veren bir öğretmen olan Ali’nin hikayesi üzerinden, Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan kararlı mücadelesi perdeye taşınıyor.

Ali’nin sivil bir aydından bir direnişçiye dönüşüm süreci, sadece bireysel bir değişimi değil, aynı zamanda toplumun kaderini değiştiren bir uyanışı temsil ediyor. Film, bu mücadeleyi yalnızca cephede değil, aynı zamanda diplomatik masalarda verilen savaşlar üzerinden de anlatıyor; dönemin kritik siyasi figürlerine ve tarihi gelişmelere de yer veriyor.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Emre Bey

Almila Ada

Cemal Hünal

Murat Serezli

Engin Hepileri

Didem Inselel

Orkuncan İzan

Tugay Mercan

Barış Kıralioğlu

Cahir Gök

Lacivert İstanbul Film imzalı proje, 27 Şubat 2026 Cuma günü beyaz perdede prömiyer yapacak. 90 dakika süren film, 1950'den 1970'e kadar Kıbrıs'ta yaşanan gerçek olayları ve toplumun direnişini çarpıcı bir dille ele alıyor.