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Kaynak: Haber Merkezi

RIK’in Veterinerlik Hizmetleri’ne dayandırdığı haberine göre son pozitif vaka, enfekte bölge içinde yer alan Mammari’deki bir küçükbaş işletmesinde kaydedildi.

Yaklaşık 80 hayvanın bulunduğu işletmede, hayvanların derhal itlaf edilmesi için öngörülen prosedürlerin başlatıldığı bildirildi.

Serbest bölgelerde ilk vakanın 20 Şubat’ta Larnaka’ya bağlı Livadia’daki bir hayvancılık işletmesinde tespit edildiği aktarılırdı.

Bugüne kadar Lefkoşa, Limasol ve Larnaka bölgelerinde yaklaşık 6 bin 650 hayvan itlaf edildi.