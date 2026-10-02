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Kaynak: AA

Manisa’nın Demirci ilçesinde 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, yerde bulduğu ziynet eşyalarının sahibine teslim edilmesini sağladı.

İzmir’de yaşayan Ünalan, tarla ve bahçe işleriyle ilgilenmek amacıyla geldiği Demirci’de otomobiline yöneldiği sırada yerde bir poşet fark etti. Poşetin içinde ziynet eşyaları bulunduğunu gören Ünalan, vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gitti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde poşette 8 Ata lirası ile bir çift altın küpe bulunduğu belirlendi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek altınların S.D. tarafından kaybedildiğini tespit etti.

Bulunan altınlar, düzenlenen tutanakla S.D.’ye teslim edildi.

Ahmet Ünalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, poşeti açtığında altınları gördüğünü ancak saymadan belediyeye götürdüğünü belirtti.

Kaybedilen altınların sahibinin yaşayabileceği mağduriyeti düşündüğünü ifade eden Ünalan, şöyle konuştu:

"İlçe merkezinde arabamı park ettim, yanına gitmek isterken küçük bir sarraf çantası, poşet gördüm. Az buçuk açıp baktım ki altın var. Altın olunca saymadım, saymadan Demirci Belediyesi'ne geldim teslim etmek için. Buraya teslim ettim. Ben nasıl bir şeyi kaybettiğim zaman zorlanıyorsam, bu adamın da ne güçlüklerle kazandığını biliyorum. Bildiğim için 'adamın hastası vardır, borcu vardır, bunları kullanmak için biriktirmiştir bu parayı' dedim. İnsanlık görevimi yapayım diye belediye zabıtasına geldim, bunları teslim ettim."