Kıbrıs Gazisinden insanlık dersi: Bulduğu altınları teslim etti: 400 bin lira değerinde

Bahar aylarında Demirci'ye geliyorum. Alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldim. İşlerimi bitirip arabamın yanına vardığımda yerde bir poşet gördüm. İçine baktığımda altın olduğunu anladım. Bu altınların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hiç düşünmeden Demirci Belediyesi'ne getirip teslim ettim. Sahibi bu altını ne büyük zorluklarla, ne emeklerle kazanmıştır, bunu çok iyi biliyordum. Allah kimseyi böyle imtihanlarla sınamasın. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.