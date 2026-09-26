Edirne'de Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda
Edirne'de hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami’de kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Kaynak: İHA
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Edirne'de 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen törene askeri erkan, Özbek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri erkan tarafından cami avlusuna getirilen Aziz Özbek, helallik alınması ve öğle vakti kılınan namazın ardından tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Özbek'in cenazesi, Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.
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