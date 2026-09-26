Yeniçağ Gazetesi
26 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda

Edirne'de hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami’de kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 1

Edirne'de Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 2

Edirne'de 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen törene askeri erkan, Özbek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

2 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 3

Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri erkan tarafından cami avlusuna getirilen Aziz Özbek, helallik alınması ve öğle vakti kılınan namazın ardından tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

3 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 4

Özbek'in cenazesi, Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.

4 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 5
5 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 6
6 7
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı: Edirne’de hüzünlü veda - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro