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Kaynak: İHA

Merhum gazi için Düzce Merkez Büyük Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törenin ardından Cemil Müderrisoğlu'nun naaşı, defnedilmek üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Erenler Mezarlığı'na götürüldü.

Müderrisoğlu ailesini acılı gününde eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik'in yanı sıra çok sayıda bürokrat ve vatandaş da yalnız bırakmadı.