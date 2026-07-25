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Kaynak: İHA

Pasinler İbrahim Hakkı Camii'nde gerçekleştirilen cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş ile birlikte protokol üyeleri, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından düzenlenen resmî törenle Mevlüt Göşker için son görev yerine getirildi.

Dualar eşliğinde uğurlanan Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mevlüt Göşker'in naaşı, Pasinler Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna verdiği fedakârlıklarla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Kıbrıs Barış Harekâtı Gazimiz Mevlüt Göşker'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.