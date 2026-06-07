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Türkiye'nin kahraman neferlerinden biri daha sonsuzluğa uğurlandı. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nda canını siper ederek gazilik mertebesine ulaşan dört çocuk babası Kadem Taşçı (72), hayatını kaybetti. Veteran gazinin vefatı, ailesini ve Samsun camiasını yasa boğdu.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Gazi Kadem Taşçı için ilk olarak Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Yakınlarının ve komşularının gözyaşları arasında alınan helalliğin ardından, kahraman gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri tören için Taşkelik Camii’ne getirildi.

DEVLET ERKANI VE GAZİLER YALNIZ BIRAKMADI

Taşkelik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına askeri ve mülki erkan yoğun katılım gösterdi. Kıbrıs Gazisi Kadem Taşçı, Taşkelik Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.