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Kaynak: Haber Merkezi

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gören tarihi Türk bayrağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma ve restorasyon sürecine alındı. Gaziantep'te uzman ekipler tarafından restore edilecek bayrak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 36 yıldır muhafaza eden Aynur Gazcıoğlu'na yeniden teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan, üzerinde yırtık ve delikler bulunan Türk bayrağının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla teslim alındığını duyurdu. Ersoy, tarihi emanetin Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı'nda aslına uygun şekilde restore edileceğini belirtti.

36 YIL BOYUNCA ÖZENLE KORUNDU

1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na Kıbrıslı Türk bir komşusu tarafından emanet edilen bayrak, Gönyeli'deki evinde 36 yıl boyunca büyük bir titizlikle muhafaza edildi. Tarihi eser, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Bakanlık yetkililerine teslim edildi.

RESTORASYONUN HER AŞAMASI KAYIT ALTINA ALINACAK

KKTC'den Türkiye'ye getirilen bayrak, Gaziantep'teki laboratuvarda uzman ekipler tarafından detaylı incelemeden geçirilecek. Restorasyon ve konservasyon sürecinin tüm aşamaları belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarihi bayrak yeniden Aynur Gazcıoğlu'na teslim edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanacak