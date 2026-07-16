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Uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını belirten Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ile aralarındaki bağın çok eskiye dayandığını söyledi.

Şenlendirici'nin henüz çocuk yaşlarda olduğu dönemden bu yana yollarının kesiştiğini söyleyen sanatçı, "Biz yıllardır birbirimizi sevgi ve saygıyla destekledik. O kral, ben kraliçe. İşimizi yapıyor, emeğimizle ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah bereket versin. Çocuklarımızı da sanatımız sayesinde büyüttük" dedi.

Öte yandan Hüsnü Şenlendirici de Kibariye ile çalışmanın kendisi için her zaman büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. Küçük yaşlardan itibaren sanatçıya sahnede eşlik ettiğini hatırlatan Şenlendirici, "Neredeyse 35 yıldır birlikteyiz. Benim için Kibariye, Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biridir" ifadelerini kullandı.