Kia'nın en uygun elektrikli modeli Türkiye'ye geliyor: İşte beklenen fiyatı

Donanım seçenekleri Light, Air, Earth ve GT-Line olmak üzere dört farklı seviyeden oluşuyor. Giriş seviyesi Light versiyonu dört koltuklu olarak sunulurken, üst paketlerde beş koltuklu yapı ve daha zengin donanımlar yer alıyor.

Modelde geri görüş kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi donanımların yanı sıra 118 kW DC hızlı şarj desteği de standart özellikler arasında bulunuyor.