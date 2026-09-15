Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, elektrikli hafif ticari araç pazarındaki iddiasını yeni modeli PV7 ile bir adım ileriye taşıdı.
Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı
Güney Koreli otomotiv devi Kia, modüler elektrikli van modeli PV7’nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. 460 kilometreye varan menzili, 11 kişilik yolcu kapasitesi ve yüksek hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çeken araç, Ford E-Transit Custom'a dişli bir rakip olarak pazara giriyor.Haber Merkezi
Markanın özelleştirilebilir modüler ticari platformu (PBV) üzerinde geliştirilen araç, büyüyen boyutları ve teknik kabiliyetleriyle segment liderlerini hedef alıyor.
HEM YÜK HEM YOLCU ODAKLI ÇÖZÜMLER
Hem kargo hem de binek versiyonlarıyla pazara sunulacak olan elektrikli van, yüksek kullanım fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.
Mimarisi sayesinde uzun aks mesafeli binek seçeneğinde 11 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi sunan model, kargo varyantında ise aynı anda 3 palet yükleme hacmi ve 1.200 kilogramlık taşıma kapasitesi vaat ediyor.
268 BEYGİR GÜÇ VE REKOR ŞARJ HIZI
Ön aksına yerleştirilen tek elektrik motorundan 268 beygir güç ve 420 Nm tork üreten Kia PV7, 96,2 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda yaklaşık 460 kilometre menzil sunuyor.
350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan platform, bataryasını sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor.
Araç ayrıca, dışarıya enerji aktarımı sağlayan V2L teknolojisiyle şantiye ve dış mekanlarda elektrikli aletleri çalıştırabiliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KABİN DOKUSU
Aracın kokpit alanında 14,6 inç büyüklüğünde dev bir multimedya ekranı ve yapay zeka destekli yeni Pleos işletim sistemi yer alıyor.
Filo yönetimini kolaylaştıran bu dijital altyapı, üçüncü taraf uygulama desteğiyle de sürüş konforunu artırıyor.
Agresif bir fiyat politikasıyla satışa sunulması beklenen modelin, ilerleyen süreçte dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarının da seriye ekleneceği belirtiliyor.