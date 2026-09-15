Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı

Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı

Güney Koreli otomotiv devi Kia, modüler elektrikli van modeli PV7’nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. 460 kilometreye varan menzili, 11 kişilik yolcu kapasitesi ve yüksek hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çeken araç, Ford E-Transit Custom'a dişli bir rakip olarak pazara giriyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 1

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, elektrikli hafif ticari araç pazarındaki iddiasını yeni modeli PV7 ile bir adım ileriye taşıdı.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 2

Markanın özelleştirilebilir modüler ticari platformu (PBV) üzerinde geliştirilen araç, büyüyen boyutları ve teknik kabiliyetleriyle segment liderlerini hedef alıyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 3

HEM YÜK HEM YOLCU ODAKLI ÇÖZÜMLER

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 4

Hem kargo hem de binek versiyonlarıyla pazara sunulacak olan elektrikli van, yüksek kullanım fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 5

Mimarisi sayesinde uzun aks mesafeli binek seçeneğinde 11 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi sunan model, kargo varyantında ise aynı anda 3 palet yükleme hacmi ve 1.200 kilogramlık taşıma kapasitesi vaat ediyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 6

268 BEYGİR GÜÇ VE REKOR ŞARJ HIZI

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 7

Ön aksına yerleştirilen tek elektrik motorundan 268 beygir güç ve 420 Nm tork üreten Kia PV7, 96,2 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda yaklaşık 460 kilometre menzil sunuyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 8

350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan platform, bataryasını sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 9

Araç ayrıca, dışarıya enerji aktarımı sağlayan V2L teknolojisiyle şantiye ve dış mekanlarda elektrikli aletleri çalıştırabiliyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 10

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KABİN DOKUSU

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 11

Aracın kokpit alanında 14,6 inç büyüklüğünde dev bir multimedya ekranı ve yapay zeka destekli yeni Pleos işletim sistemi yer alıyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 12

Filo yönetimini kolaylaştıran bu dijital altyapı, üçüncü taraf uygulama desteğiyle de sürüş konforunu artırıyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 13

Agresif bir fiyat politikasıyla satışa sunulması beklenen modelin, ilerleyen süreçte dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarının da seriye ekleneceği belirtiliyor.

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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 14
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Kia'dan ticari araç pazarını sarsacak hamle: Elektrikli PV7 tanıtıldı - Resim: 15
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