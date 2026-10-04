Otomotiv devi Kia, kompakt SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Seltos'u Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sundu.
Kia Seltos Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatı ve özellikleri
Kia'nın merakla beklenen yenilenen kompakt SUV modeli Seltos, Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Cool, Elegance ve X-Line donanım seçenekleriyle gelen araç, 2 milyon 349 bin TL’lik lansmana özel kampanyalı başlangıç fiyatıyla SUV tutkunlarıyla buluşuyor.Haber Merkezi
Güçlü motor performansı ve yenilenen modern tasarımıyla öne çıkan model; Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım paketiyle bayilerdeki yerini aldı.
GÜÇLÜ TURBO MOTOR VE GENİŞ İÇ HACİM
Türkiye'ye gelen tüm Kia Seltos versiyonlarında 180 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 1.6 litrelik TGDI turbo benzinli motor görev yapıyor.
7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen araç, gücünü ön tekerleklere aktararak 0'dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşıyor. Aracın azami hızı ise 208 km/s olarak açıklandı.
4.430 mm uzunluğa ve 2.690 mm aks mesafesine sahip olan SUV, 160 mm yerden yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Model, arka koltuklar dik konumdayken 483 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.458 litreye varan bagaj hacmi sunuyor.
ZENGİN DONANIM SEÇENEKLERİ VE İLERİ TEKNOLOJİ
Kia Seltos'un tüm paketlerinde 12.3 inçlik çift ekranlı (gösterge ve multimedya) dijital kokpit, Kia Connect uzaktan erişim, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak yer alıyor.
Cool: 16 inç alaşım jantlar, LED ön/arka aydınlatmalar, anahtarsız giriş-çalıştırma ve sürüş modu seçimi.
Elegance: 18 inç jantlar, panoramik cam tavan, deri ve ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve hafızalı elektrikli bagaj kapağı.
X-Line: 19 inç özel jantlar, 360 derece çevre görüş sistemi, kablosuz şarj, kör nokta görüntüleme ve arka çarpışma önleme asistanı.
KAMPANYALI TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan resmi Kia Seltos satış fiyatları böyle sıralandı.