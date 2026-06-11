Yeniçağ Gazetesi
11 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi

Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi

Juventus'ta sezon sonu satışı düşünülen oyuncular arasında yer alan Fransız yıldız Khephren Thuram, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine yaptığı tekliflere cevap verdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 1

Serie A'da sezonu istediği noktada tamamlayamayan Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayacak.

Bu sebeple Torino ekibinde bazı önemli isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi.

1 6
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 2

SÜPER LİG DEVLERİ DE TALİP OLMUŞTU

Bu oyuncular arasında yer alan Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da talip olmuştu.

2 6
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 3

JUVENTUS'TA KİLİT ROL OYNUYORDU

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen ve Juventus adına 4 gol atıp 5 de asist yapan Thuram, orta sahanın kilit oyuncularından biri oldu. Ancak Luciano Spalletti'nin istediği transferlere kaynak yaratabilmek adına Juventus Thuram için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

3 6
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 4

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A RET

Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine olumsuz geri dönüş yaptı.

4 6
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 5

45-50 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

25 yaşındaki oyuncunun Premier Lig kulüplerinin radarında olduğu ve Juventus'un 45-50 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu kaydedildi.

5 6
Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi - Resim: 6

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Thuram'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Khephren Thuram 2020 yazında Nice'ten yaklaşık 21 milyon Euro karşılığında Torino ekibine transfer olmuştu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro