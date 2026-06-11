Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi

JUVENTUS'TA KİLİT ROL OYNUYORDU

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen ve Juventus adına 4 gol atıp 5 de asist yapan Thuram, orta sahanın kilit oyuncularından biri oldu. Ancak Luciano Spalletti'nin istediği transferlere kaynak yaratabilmek adına Juventus Thuram için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.