Khephren Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifine cevap verdi

Serie A'da sezonu istediği noktada tamamlayamayan Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayacak.
Bu sebeple Torino ekibinde bazı önemli isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi.
Serie A'da sezonu istediği noktada tamamlayamayan Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayacak.
Bu sebeple Torino ekibinde bazı önemli isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi.
SÜPER LİG DEVLERİ DE TALİP OLMUŞTU
Bu oyuncular arasında yer alan Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da talip olmuştu.
JUVENTUS'TA KİLİT ROL OYNUYORDU
Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen ve Juventus adına 4 gol atıp 5 de asist yapan Thuram, orta sahanın kilit oyuncularından biri oldu. Ancak Luciano Spalletti'nin istediği transferlere kaynak yaratabilmek adına Juventus Thuram için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A RET
Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Thuram Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine olumsuz geri dönüş yaptı.
45-50 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
25 yaşındaki oyuncunun Premier Lig kulüplerinin radarında olduğu ve Juventus'un 45-50 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu kaydedildi.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Thuram'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
Khephren Thuram 2020 yazında Nice'ten yaklaşık 21 milyon Euro karşılığında Torino ekibine transfer olmuştu.