Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan 5 taşınmazın satışını gerçekleştirmek üzere ihaleye çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜÇ İLÇEDEKİ TAŞINMAZLAR İHALE İLE SATILACAK

İhale kapsamında İstanbul’un Bahçelievler, Kadıköy ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan toplam 5 taşınmaz satışa sunulacak.

Satış işlemleri, kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ 229 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

KGM tarafından satışa çıkarılan taşınmazların tahmini bedelleri 11 milyon 861 bin 500 TL ile 229 milyon 211 bin 500 TL arasında belirlendi.

İhaleye katılacak istekliler için geçici teminat tutarları ise 355 bin 845 TL ile 6 milyon 876 bin 345 TL arasında değişiyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Taşınmazların satışına ilişkin ihaleler, 12 Ağustos Çarşamba günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

KGM 3 İNŞAAT MÜHENDİSİ ALACAK

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 kadrolu inşaat mühendisi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, 6 Ağustos’a kadar e-Devlet üzerinden "Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" adresi aracılığıyla alınacak.

Adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.