Ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi’nin ailesinde yaşanan kriz yargıya taşındı. Hatemi’nin gelini Avukat Zeynep Hatemi, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Ali Hatemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Hatemi, dilekçesinde eşinin kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Şikayet dilekçesinde darp raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 sayfadan oluşan dilekçede, Mehmet Ali Hatemi’nin Bodrum’da lüks bir yaşam sürmesine rağmen evin temel ihtiyaçları için gerekli harcamaları karşılamadığı ve ekonomik baskı uyguladığı iddia edildi.

Zeynep Hatemi ayrıca kayınvalidesi olan ünlü avukat Kezban Hatemi hakkında da çeşitli suçlamalarda bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

“-Şüpheli Mehmet Ali Hatemi alkol alarak ayırt etme gücünü bizzat kendi isteği ile

kaybettiği zamanlarda müvekkili defalarca darp etmiştir. 29.05.2020 tarihinde müvekkilin babası da duruma bizzat şahit olmuş, müvekkil ve babası Fulya Acıbadem Hastanesi’ne giderek, müvekkil eş için darp raporu almışlardır.

"MÜPTEZEL" DİYE HİTAP ETTİ

-Şüpheli evlilik birliği içerisinde sürekli olarak gerek yüz yüze, gerekse telefon konuşmalarında müvekkile bağırmakta, müvekkile ve üst soyuna sıklıkla hakaretler etmekte ve aşağılamaktadır. Şüphelinin işbu dilekçemizin ekinde yer alan whatsapp ve instagram mesajlarında da görüleceği üzere, en sıradan konuşmalarında dahi, müvekkil anneye ”Öküz oğlu öküz, özensiz varlık, özgüvensiz müptezel” şeklinde hitaplarda bulunduğu ortadadır.

LÜKS YAŞAM İDDİASI

-Müvekkil anne mutfak masraflarını denkleştirmek için didinirken ve mesajlarında da bu durumu şüpheli eşe bildirirken, şüpheli eş Bodrum’daki lüks içerisindeki hayatında gününü gün etmekte, yalnızca ahlaka aykırı işleri ortaya çıkmasın takip edilemesin diye kullanmakta olduğu, otel müdürünün kredi kartına 275.000-TL civarı aylık ödemeler yapmakta ancak; çocuklarına ve eşine ise mutfak masraflarını kısmayı reva görmektedir.”