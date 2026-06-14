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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'nın Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, futbol dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Karşılaşmayı değerlendiren isimlerden biri de bir dönem Galatasaray forması giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell oldu.

KEWELL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Harry Kewell, maç sonrasında ülkesinin performansına övgüde bulundu. 47 yaşındaki eski futbolcu, Avustralya'nın eleştirilere sahada cevap verdiğini ifade ederek gönderme yaptı.

'AVUSTRALYA BİRÇOK KİŞİYİ SUSTURDU'

Kewell açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda şunu bilmelisiniz ki insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada performans göstermektir. Ve bu gece Avustralya birçok kişiyi susturdu."