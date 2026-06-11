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Kaynak: AA

Temmuzda yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor.

BBC'nin haberine göre, hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalkot ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı.

Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad ile Rawalkot semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü.

Konvoyun halihazırda Rawalkot şehrine 4 kilometre mesafede bulunduğu açıklanırken, bölgedeki camilerden de halka evde kalma çağrısında bulunulduğu bildirildi.