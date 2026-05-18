KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında kamu emekçilerine yönelik disiplin cezalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karagöz, bu cezaların görevde yükselme, atama ve tayin süreçlerinde engel oluşturduğunu belirterek, kamu çalışanları üzerinde sürekli bir baskı aracı haline geldiğini ifade etti.

SON SİCİL AFFI 2006’DA YAPILDI

Karagöz, disiplin cezalarının affına yönelik son düzenlemenin 2006 yılında çıkarılan yasa ile yapıldığını hatırlatarak, aradan geçen yaklaşık 20 yılda kamu personel sisteminde birçok değişiklik yapılmasına rağmen yeni bir sicil affının gündeme alınmadığını vurguladı.

“DEMOKRATİK HAKLAR SORUŞTURMA KONUSU YAPILIYOR”

Türkiye’de kamu çalışanlarının büyük bölümünün sicil dosyasında en az bir disiplin cezası bulunduğunu söyleyen Karagöz, basın açıklamalarına katılmak, sendikal eylemlere destek vermek ya da sosyal medya paylaşımları gibi demokratik hakların dahi soruşturma gerekçesi haline getirildiğini dile getirdi.

SENDİKAL FAALİYETLER HEDEFTE

Sendikal faaliyetlerin anayasal hak olduğuna dikkat çeken Karagöz, bu faaliyetler nedeniyle verilen cezaların kamu çalışanlarının meslek hayatı boyunca karşılarına çıkarıldığını belirtti. Karagöz, disiplin soruşturmalarının kamu hizmeti gereklerinden ziyade “itiraz eden ve hak arayan çalışanları baskı altına almak” amacıyla kullanıldığını savundu.

HAK İHLALLERİ VE SORUŞTURMALAR GÜNDEMDE

Karagöz, son dönemde çeşitli illerde sendika üyelerine yönelik soruşturmalar açıldığını, bazı kamu çalışanlarının açığa alındığını ve ihraç talebiyle karşı karşıya bırakıldığını aktardı. Türkiye’nin uluslararası raporlarda sendikal haklar açısından en kötü durumda olan ülkeler arasında gösterildiğini de sözlerine ekledi.

“SİCİL AFFI TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEBİ”

Disiplin cezalarının yalnızca idari bir kayıt olmadığını belirten Karagöz, bu durumun maddi kayıplara ve kariyer engellerine yol açtığını ifade etti. Sicil affının sadece KESK üyelerinin değil, tüm kamu emekçilerinin ortak talebi olduğunu söyledi.

TBMM’YE ÇAĞRI: “YETKİNİZİ KULLANIN”

Karagöz, cinsel suçlar ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere disiplin cezalarının tüm sonuçlarıyla birlikte affedilmesi gerektiğini belirterek, TBMM’ye çağrıda bulundu.

“Sicil affı artık bir talep değil, ertelenemez bir ihtiyaçtır” diyen Karagöz, Meclis’in bu konuda vakit kaybetmeden adım atması gerektiğini ifade etti.