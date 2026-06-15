Kaynak: ANKA

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, kamu emekçilerinin temmuz ayı maaşlarında ek yüzde 35 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere mevcut tüm ek ödemelerin taban aylığına yansıtılmasını isteyerek, bu talepler için bugünden itibaren imza kampanyası başlattıklarını, imzaları enflasyonun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edeceklerini bildirdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Başkanı Ayfer Koçak, KESK Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini eleştirerek, kamu emekçilerinin "ek zam" talebini dile getirdi.

Ayın sonunu getirmenin, bu ülkede emeği ile geçinen tüm kesimler için bir savaşa dönüştüğünü, Türkiye'nin yüksek enflasyon sırlamasında dünya beşincisi olduğunu belirten Koçak, maaşların hızla buharlaştığını, yaşamın gittikçe zorlaştığını, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel ihtiyaçların karşılamakta zorlanıldığını söyledi.

"HEPİMİZİN MAAŞLARI HIZLA ERİDİ"

Kamu emekçilerinin 2026'ya yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile başladığını ifade eden Ayfer Koçak, "Dolayısıyla hepimizin maaşları hızla eridi. Son beş ayda maaşlarda yaşanan erime tutarı maaştan maaşa değişmektedir. Ortalama kamu emekçisinin maaşı son beş ayda 11 bin 400 TL erimiştir. En düşük maaşta yaşanan erime bile 10 bin 273 TL’dir. Kendi enflasyon hedefini tutturamayanlar şimdi de 'Hedefimizi yüzde 24 olarak revize ettik. Ama tahminimiz yüzde 26' diyerek bizimle dalga geçiyorlar" dedi.

Ayfer Koçak, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarının her iki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerle belirlendiğini aktararak, şunları söyledi:

"Son kararı işveren olan iktidar ya da iktidarın noteri görevini yapan Hakem Kurulu’nun verdiği bu sözleşmelerde maaş artışlarımızda hep hedeflenen enflasyon temel alınıyor. Hatta 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem toplu sözleşmede maaş artışlarımız hedeflenen resmi enflasyonun dahi 12 puan altında tutulmuştur. Sonuç olarak maaş artışlarımızda hedeflenen enflasyon rakamları temel alınırken özellikle toplu sözleşmelerin ikinci yılında maaşlarımızda ciddi bir erime yaşıyoruz. Sadece son 5 yılda maaşlarımızın ortalama üçte biri eridi. Yani beş yıl öncesine göre satın alma gücümüz üçte bir düştü.

Haziran ayının başında sermayeye, patronlara, kara para aklayıcılara milyarlarca liralık 'vergi barışı' içeren paket parlamentodan geçti. Ama sıra çalışanlara, emekçilere gelince 'TÜİK’in sahte rakamlarına göre yapacağımız maaş artışları için Temmuz’u bekleyin' diyorlar. Geldiğimiz noktada mevcut 'Toplu Sözleşme' bırakalım yaşadığımız gerçek enflasyonu, hedeflenen enflasyonu aşan TÜİK rakamları karşısında bile çoktan kadük hale gelmiştir. Buna rağmen açlık sınırının altında kalan asgari ücreti, emekli aylığını gösterip 'halinize şükredin' diyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar.

"3 TEMMUZ'DA ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NE TESLİM EDECEĞİZ"

Yaşadığımız kayıpların telafisi için acil temmuz ayı maaşlarımızda ek yüzde 35 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere mevcut tüm ek ödemelerin taban aylığımıza yansıtılmasını, 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın derhal, grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını temel alan evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. KESK olarak bu üç temel taleple, bugünden itibaren bir imza kampanyası başaltıyoruz. Kampanyamız iki hafta sürecek. İki haftada topladığımız imzaları enflasyonun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edeceğiz."

Koçak, basın açıklamasının ardından bir gazetenin sorusu üzerine, ülkede hem kamu emekçisinin hem de işçinin iş güvencesinin ortadan kalktığını savunarak, "Bu durum, bütün emekçilere yansıyor. Bizim net bir şey ortaya koymamız gerekiyor. Biz, iki yıl önce 30 Kasım'da bir miting yapmıştık ve o gün şunu açıklamıştık: Türkiye'de ortaya çıkan bu ekonomi politikaları, bize bir tek görev olan genel grevi yüklüyor. Bu ülkede emkçinin sesinin yeterince duyulabilmesi, birlikte ortak mücadeleden ve genel grevden geçiyor" diye konuştu.