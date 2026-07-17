KESK, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından KHK'lar ile görevden çıkarılan üyeleri için adalet isteğini Ankara Güvenpark'ta duyurdu. KESK bünyesindeki kamu çalışanları yaptıkları açıklamada, şu ifadeleri dile getirdi: "KESK olarak hiçbir zaman 'Ne söylediler de yapmadık' noktasında olmadık. 10 yılın sonunda bize hala sefalet dayattıklarını görüyoruz.10 yıl önce çalınan ekmeğimizin nöbetini tutuyoruz."

KESK üyelerinin ilk planı, Adalet Bakanlığı binası önünde bir basın açıklaması yapmak ve bunun peşinden 24 saat boyunca sürecek bir oturma eylemi başlatmaktı. Fakat polis, KESK üyelerinin sadece açıklamayı yapıp alandan ayrılması gerektiğini belirterek basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan bu durumun ardından KESK, açıklamasını Güvenpark'a taşıyarak tamamladı.

'SAVUNMA HAKKI TANINMADI'

Basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz okudu Karagöz, "10 yılın sonunda bize hala sefalet dayattıklarını görüyoruz. Bugün öğretmen arkadaşlarımızın eylemleri devam ediyor. Çankaya seçmeni belediye binası önünde adalet nöbetini sürdürüyor. Bizler de yoktan gerekçelerle ihraç edilen arkadaşlarımızın adalet talebi için oturma eylemini gerçekleştireceğiz. 10 yıl önce çalınan ekmeğimizin nöbetini tutuyoruz. KESK olarak hiçbir zaman 'Ne söylediler de yapmadık' noktasında olmadık. Toplumun nefes aldığı her alan hedef haline getirildi. Ülke genelinde 162 bin insanın ihraç edildiğini görüyoruz. Savunma hakkı tanınmadan, kamu emekçileri ihraç edildi" diye konuştu.

'AİLELER DAĞILDI'

Karagöz, "KESK'li üyeler iş güvencelerini ve çocukların geleceğini savunmuş, demokratik bir ülkede adalet, barış istemişlerdi. Bu yüzden ihraç edildiler. İnsanlar yalnızca işlerini kaybetmedi. Aileler dağıldı. Pek çok kişi sağlık hakkına erişemedi. Ne yazık ki yaşamına son veren KHK'li arkadaşlarımız oldu. Bazı arkadaşlarımız ne ile suçlandıklarını bilmeden yaşamını yitirdi. 30 üyemiz yaşamını yitirdikten sonra göreve iade edildi" şeklinde konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise konuşmasında şunları söyledi "KHK'li arkadaşlarımızın son 10 yılı yaşamın kendisinin bir direnişe dönüşmesi süreciydi. Kamu emekçilerini uyarmak gerekiyor. İktidarın kurmuş olduğu cemaat ilişkileri üzerinden getirilen görevlere karşı mesafeli olmak zorundasınız. İktidar yine size bedel ödetebilir."