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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Şalpazarı’nda birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel bir örneği daha yaşandı. Fidanbaşı-Tımara-Sisdağı Eğitim Derneği Başkanı Hasan Keskin Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri, geleneksel yaz kahvaltısı düzenleyerek Enişdibi’nde bir araya geldiler.

Doğayla iç içe, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltıda aynı sofra etrafında buluşan dernek yönetimi ve aileleri, hem güzel bir gün geçirdi hem de dostluklarını pekiştirilerek Şalpazarı’nda ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiler.

Fidanbaşı-Tımara-Sisdağı Eğitim Derneği Başkanı Hasan Keskin, derneğin çalışmalarında büyük emek ve özveri gösteren yönetim kurulu üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hasan Keskin “Derneğimizin gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda büyük bir özveriyle emek veren, yükümüzü omuzlayan ve her zaman yanımızda olan değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Kendilerine emekleri, destekleri ve özverili çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Hasan Keskin, ayrıca programa ev sahipliği yapan Enişdibi Hüseyinoğlu Tesisleri işletmecisi Osman Yarımbaş ve eşine de gösterdikleri misafirperverlik ve hazırladıkları güzel ortam için teşekkür etti.

Keskin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Birlikte güzel işler yapmak, aynı sofrayı paylaşmak ve dostluğumuzu daha da pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmanın derneğimizin birlik ve beraberliğine güç katmasını diliyorum. Emeği, katkısı ve gönlü bizimle olan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.