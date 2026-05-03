Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında dile getirdiği "Meclisin müdavimi değilim" sözleriyle gündemde. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine "Gerek komisyon gerekse Genel Kurul boyutuyla yüce Meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak bizim asli görevimizdir" uyarısı sonrası Süleyman Soylu, TV100'de canlı yayına katıldı. "Siyaseti zihnimde bıraktım ama Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam" diyen Soylu, Meclise sadece haftada bir gittiğini söyledi.

Soylu, "Meclise gücüm yettiğince gidiyorum ama o kadar çok devam ettiğim de söylenemez. Haftada bir gidiyorum. Meclisin müdavimi değilim çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince veleddallin amin" ifadelerini kullandı.

450 BİN LİRA MAAŞ, DİPLOMATİK PASAPORT, MAKAM ARACI…

Sözcü gazetesi, Soylu'nun Mecliste haftada bir gün giderek aldığı maaşı bugün manşetine taşıdı. "450 bin lira maaşa veleddalin amin" başlıklı haberde, haftada bir gün çalışan Soylu'nun 273 bin 196 lira milletvekili maaşı ve 177 bin 658 lira da emekli milletvekili maaşı olmak üzere aylık 450 bin 854 lira aldığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Soylu'nun diplomatik pasaporta sahip olduğu ve bu hakkının ömür boyu devam edeği belirtildi. Soylu'nun kırmızı plakalı makam aracı ve şoförü bulunduğu da hatırlatıldı.

Soylu, Mecliste bu dönem hiçbir kanun teklifi hazırlamadı, araştırma önergesi vermedi, genel görüşme önergesinde bulunmadı.