Bizim toplum olarak tuhaf bir huyumuz var. Bir şey yapılmadan önce "Kimse bir şey üretmiyor" diye şikâyet ederiz. Birisi farklı bir iş yaptığında ise bu kez eksik aramaya başlarız.

Son günlerde Mahmut Orhan'ın "Köychella" adıyla gerçekleştirdiği organizasyona yönelik yorumları görünce tam da bunu düşündüm.

Kimisi "Ne gerek vardı?" dedi.

Kimisi ismi üzerinden tartışma açtı.

Kimisi de işin arkasındaki emeği görmek yerine sadece eleştirecek bir nokta bulmaya çalıştı.

Oysa bazen biraz durup büyük resme bakmak gerekiyor.

Yıllardır dünyada festivaller, konserler ve kültürel etkinlikler yalnızca eğlence amacı taşımıyor. Bulundukları bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor, turizmi hareketlendiriyor ve insanların o coğrafyaya bakışını değiştiriyor.

Biz ise hâlâ yapılan her farklı işi önce küçümsemeyi tercih ediyoruz.

Mahmut Orhan bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında sahne alan bir sanatçı. Böyle bir ismin köy atmosferini modern müzik kültürüyle buluşturması, aslında sıradan bir konser organizasyonundan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Çünkü mesele sadece müzik değil.

Mesele hikâye üretmek.

Mesele insanların "Ben de orada olmak isterdim" dedirtecek bir deneyim ortaya koyabilmek.

Bugün dünyanın birçok destinasyonu tam da bu yöntemle marka hâline geliyor. Bir fotoğraf, bir video veya bir festival sayesinde milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Bizde ise çoğu zaman refleks değişmiyor:

"Kesin bir çıkarı vardır."

"Abartılıyor."

"Ne özelliği var ki?"

Eleştiri elbette olmalı. Her yapılan iş beğenilmek zorunda da değil. Ancak yapıcı eleştiri ile peşin hüküm arasında ciddi bir fark var.

En çok üzüldüğüm nokta ise şu:

Kendi insanımız uluslararası başarı yakaladığında onu sahiplenmek yerine bazen ilk taşı atan yine biz oluyoruz.

Sonra aynı kişi yabancı basında övülünce gurur duyuyoruz.

Keşke bu sıralamayı tersine çevirebilsek.

Üreteni, risk alanı ve alışılmışın dışına çıkmaya çalışanı önce desteklesek; eksikleri varsa sonra konuşsak.

Çünkü yeni fikirler kusursuz doğmaz.

Ama sürekli kösteklenen fikirler bir daha doğmaz.

Mahmut Orhan'ın yaptığı işten herkes aynı keyfi almak zorunda değil. Fakat Türkiye'den çıkan bir sanatçının ezber bozan bir konsept ortaya koymasını yalnızca eleştiri malzemesi hâline getirmek yerine, bunun kültürel ve tanıtım açısından taşıdığı değeri de görmek gerekiyor.

Bazen bir ülkenin tanıtımını milyonlarca dolarlık reklam kampanyaları değil, insanların paylaşmak istediği özgün hikâyeler yapar.

Belki de "Köychella" tam olarak böyle bir hikâyedir.